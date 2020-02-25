Металлист 1925 разгромил Универ-Динамо

Харьковский «Металлист 1925» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. «Желто-синие» разгромили «Универ-Динамо» со счетом 4:1.
«Универ-Динамо» — «Металлист 1925» — 1:4
Голы: Луценко 55, с пенальти — Ермоленко 26, 69, с пенальти, Дмитренко 44, Ямполь 73
«Универ-Динамо»: Швайченко (Маник 46), Луценко (к), Зайчук, Кучирка, Бондаренко, Гнилицкий (Азизов 77), Прихно, игрок на просмотре (Омельяненко 46), Елоев, Черченко (Логвиненко 82), Ольховский (Демьянко 72).
«Металлист 1925»: Белименко (Дьяков 46), Осман (игрок на просмотре 31 Жук 58), Пец (Шершень 58), игрок на просмотре (Ченбай 58), Аних Чидера, игрок на просмотре (Кольцов 58), Ермошенко (Савин 58), Ермоленко, Дмитренко, Коваленко, Давыдов (к) (Ямполь 46).
Предупреждения: Луценко, 68 — Дмитренко, 28, Пец, 49, Ермошенко, 55, Ченбай, 89.
Источник — ФК Металлист 1925
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