Карпаты проведут сборы владельцев. Должны решить судьбу клуба

Передадут права городскому совету?

  • 25.02.2020 17:35
  • 1636 просмотров
  • 6 комментариев
Карпаты проведут сборы владельцев. Должны решить судьбу клуба
© fckarpaty.com

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин рассказал, что на середину марта запланированы сборы владельцев клуба, которые должны определиться с тем, что делать дальше.

Известно, что по 50% принадлежат Петру Дыминскому и Игорю Коломойскому. Им обоим нужно передать права городскому совету Львова, который вызвался спасти клуб, который инвесторы почти не финансируют.

«На 16 марта запланировано очередное (ежегодное) общее собрание участников клуба, куда приглашены представители обеих компаний - участников Клуба. Мы ждем, что представители компании «Крисал Холдингз» появятся и мы сядем за стол переговоров. Проблема в том, что в течение восьми лет такие сборы не происходят из-за отсутствия другой стороны», - рассказал Ящишин.

Ранее в клубе рассказали, что могут не доиграть нынешний сезон и не получить аттестат на следующий.

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Источник — ФК Карпаты

(3 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.02.2020 18:36
    0
    Йопт.... А де еХсперти всякі Вацько, Циганик.... Де ті праХфєсіанали іспанські лисі, співаючі апельсини ?! Де та вся співаюча піз....д...братія овеча ?!
    Співайте, вівці, співайте !!!
    Єдине місто, єдина команда ??????? Йо.........п вашу мать !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.02.2020 18:29
    +1
    Вівці обстрижені, в болоті і в ріп"яхах... Хочуть вівці їсти, бо здихають...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.02.2020 18:25
    0
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 25.02.2020 18:19
    +1
    Дым приедет на сборы?
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 25.02.2020 18:12
    0
    Zeppelin, 25.02.2020 17:47
    Зачем им тогда землю отдавали, если клубом не собираются заниматься?
    Хто віддав землю?) Народ ви чьо?))) Ніфіга не поняли?))))
    Ссылка
    Zeppelin
      Zeppelin, 25.02.2020 17:47
    -2
    Зачем им тогда землю отдавали, если клубом не собираются заниматься?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.02.2020 18:29
    +1
    Вівці обстрижені, в болоті і в ріп"яхах... Хочуть вівці їсти, бо здихають...
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 25.02.2020 18:19
    +1
    Дым приедет на сборы?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.02.2020 18:36
    0
    Йопт.... А де еХсперти всякі Вацько, Циганик.... Де ті праХфєсіанали іспанські лисі, співаючі апельсини ?! Де та вся співаюча піз....д...братія овеча ?!
    Співайте, вівці, співайте !!!
    Єдине місто, єдина команда ??????? Йо.........п вашу мать !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.02.2020 18:25
    0
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 25.02.2020 18:12
    0
    Zeppelin, 25.02.2020 17:47
    Зачем им тогда землю отдавали, если клубом не собираются заниматься?
    Хто віддав землю?) Народ ви чьо?))) Ніфіга не поняли?))))
    Ссылка
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