Карпаты проведут сборы владельцев. Должны решить судьбу клуба

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин рассказал, что на середину марта запланированы сборы владельцев клуба, которые должны определиться с тем, что делать дальше.

Известно, что по 50% принадлежат Петру Дыминскому и Игорю Коломойскому. Им обоим нужно передать права городскому совету Львова, который вызвался спасти клуб, который инвесторы почти не финансируют.

«На 16 марта запланировано очередное (ежегодное) общее собрание участников клуба, куда приглашены представители обеих компаний - участников Клуба. Мы ждем, что представители компании «Крисал Холдингз» появятся и мы сядем за стол переговоров. Проблема в том, что в течение восьми лет такие сборы не происходят из-за отсутствия другой стороны», - рассказал Ящишин.

Ранее в клубе рассказали, что могут не доиграть нынешний сезон и не получить аттестат на следующий.