Артем ФРАНКОВ: «Для Беседина исход отнюдь не трагический»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ситуации с украинским форвардом «Динамо» Артемом Бесединым, дисквалифицированного на год за употребление допинга..
«На Евро ищем форварда. Как, собственно, и предполагалось.
Исход отнюдь не трагический, в следующий зимний перерыв Артем будет вовсю работать с командой. Для допинговых дел — чуть ли не легким испугом отделались, но подробностей я не знаю», — написал Франков в Telegram.
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Источник — Telegram
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