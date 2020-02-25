Артем ФРАНКОВ: «Для Беседина исход отнюдь не трагический»

Специалист прокомментировал длительную дисквалификацию нападающего киевского «Динамо»

  • 25.02.2020 16:45
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Артем ФРАНКОВ: «Для Беседина исход отнюдь не трагический»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ситуации с украинским форвардом «Динамо» Артемом Бесединым, дисквалифицированного на год за употребление допинга..

«На Евро ищем форварда. Как, собственно, и предполагалось.

Исход отнюдь не трагический, в следующий зимний перерыв Артем будет вовсю работать с командой. Для допинговых дел — чуть ли не легким испугом отделались, но подробностей я не знаю», — написал Франков в Telegram.

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Источник — Telegram

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