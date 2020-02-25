Хосеп ГВАРДИОЛА: «У Манчестер Сити могут быть проблемы с новичками»

Будет сложнее уговорить перейти в команду

  • 25.02.2020 16:53
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Хосеп ГВАРДИОЛА: «У Манчестер Сити могут быть проблемы с новичками»
© Skysports.com

«Манчестер Сити» получил двухлетний запрет на участие в еврокубках, и несмотря на апелляцию, которую клуб намерен подать, это может стать проблемой в плане новых трансферов.

«Не думаю, что летом «Манчестер Сити» будет активен на рынке. Могут быть проблемы с новичками, в том числе по причине нынешних цен на футболистов».

«Клуб должен быть прибыльным, и в нашей ситуации мы понимаем, что придется быть осторожным. Еще эта история с запретом, но она не завершена. Будет апелляция».

«Думаю, ситуация прояснится после завершения сезона», - сказал Гвардиола.

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Источник — Sky Sports

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