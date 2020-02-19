Директор Манчестер Сити: «Все обвинения УЕФА - ложь. Будем бороться»

«Манчестер Сити» за нарушение правил финансового фэйр-плей получил двухлетний запрет на участие в еврокубках, однако менеджмент не признает вины.

Исполнительный директор клуба Ферран Сориано подчеркивает, что клуб будет до последнего отстаивать свои права.

«Самое важное, что я хочу сказать - все обвинения являются ложными. Все это ложь. Болельщики могут быть уверены в двух вещах: обвинения ложные, а клуб будет делать все, чтобы это доказать. Владельцы не вкладывали в клуб деньги, которые были неправильно задекларированы. Мы полностью прозрачный клуб, у которого нет долгов. Нас много раз проверяли аудиторы и инвесторы, и все было в порядке».

«Надеемся все окончательно решить достаточно быстро, еще до лета».

«Хосеп Гвардиола? Конечно, мы информируем его, но это не забота тренера. Его работа - концентрироваться на футболе, на игре. Это же касается футболистов», - сказал Сориано.

Ранее Гвардиола заявил игрокам, что не собирается покидать команду из-за запрета играть в Лиге чемпионов.