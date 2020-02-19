Директор Манчестер Сити: «Все обвинения УЕФА - ложь. Будем бороться»

Клуб не признает свою вину

  • 19.02.2020 17:11
  • 884 просмотра
  • 1 комментарий
Директор Манчестер Сити: «Все обвинения УЕФА - ложь. Будем бороться»
© Skysports.com

«Манчестер Сити» за нарушение правил финансового фэйр-плей получил двухлетний запрет на участие в еврокубках, однако менеджмент не признает вины.

Исполнительный директор клуба Ферран Сориано подчеркивает, что клуб будет до последнего отстаивать свои права.

«Самое важное, что я хочу сказать - все обвинения являются ложными. Все это ложь. Болельщики могут быть уверены в двух вещах: обвинения ложные, а клуб будет делать все, чтобы это доказать. Владельцы не вкладывали в клуб деньги, которые были неправильно задекларированы. Мы полностью прозрачный клуб, у которого нет долгов. Нас много раз проверяли аудиторы и инвесторы, и все было в порядке».

«Надеемся все окончательно решить достаточно быстро, еще до лета».

«Хосеп Гвардиола? Конечно, мы информируем его, но это не забота тренера. Его работа - концентрироваться на футболе, на игре. Это же касается футболистов», - сказал Сориано.

Ранее Гвардиола заявил игрокам, что не собирается покидать команду из-за запрета играть в Лиге чемпионов.

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Источник — Sky Sports

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 17:24
    0
    Недавно аудитор купил себе квартиру в Абу Даби.
    Все прозрачно.
    Честно я вам верю.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 17:24
    0
    Недавно аудитор купил себе квартиру в Абу Даби.
    Все прозрачно.
    Честно я вам верю.
    Ссылка
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