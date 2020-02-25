Зинедин ЗИДАН: «Невероятная неделя для Реала - Ман Сити, а потом Барселона»

В среду «Реал» сыграет первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», а в конце недели сразится в Ла Лиге против «Барселоны».
Тренер Зинедин Зидан уже в предвкушении двух топ-битв.
«Мы знаем, что нас ждет особенная и невероятная неделя: играем с «Манчестер Сити», а потом с «Барселоной». Попробуем показать свой уровень в обоих матчах».
«Зидан против Гвардиолы? Я считаю, что это «Реал» против «Манчестер Сити». И считаю Гвардиолу лучшим тренером мира. Есть много топ-тренеров, но Хосеп среди них - лучший».
«Понимаем, насколько эти два матча важны, ведь они еще пройдут на нашем поле. Хотим дать нашим болельщикам повод для радости», - отметил Зидан.
Кроме того, наставник сказал, что хавбек Эден Азар еще не решил, стоит ли делать операцию на травмированной ноге. Хирургическое вмешательство может завершить сезон бельгийца.
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.