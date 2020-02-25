Зинедин ЗИДАН: «Невероятная неделя для Реала - Ман Сити, а потом Барселона»

В среду «Реал» сыграет первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», а в конце недели сразится в Ла Лиге против «Барселоны».

Тренер Зинедин Зидан уже в предвкушении двух топ-битв.

«Мы знаем, что нас ждет особенная и невероятная неделя: играем с «Манчестер Сити», а потом с «Барселоной». Попробуем показать свой уровень в обоих матчах».

«Зидан против Гвардиолы? Я считаю, что это «Реал» против «Манчестер Сити». И считаю Гвардиолу лучшим тренером мира. Есть много топ-тренеров, но Хосеп среди них - лучший».

«Понимаем, насколько эти два матча важны, ведь они еще пройдут на нашем поле. Хотим дать нашим болельщикам повод для радости», - отметил Зидан.

Кроме того, наставник сказал, что хавбек Эден Азар еще не решил, стоит ли делать операцию на травмированной ноге. Хирургическое вмешательство может завершить сезон бельгийца.