Зинедин ЗИДАН: «Невероятная неделя для Реала - Ман Сити, а потом Барселона»

Мадридскую команду ждут два тяжелых поединка

  • 25.02.2020 15:13
  • 501 просмотр
  • 0 комментариев
Зинедин ЗИДАН: «Невероятная неделя для Реала - Ман Сити, а потом Барселона»
© AS

В среду «Реал» сыграет первый матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», а в конце недели сразится в Ла Лиге против «Барселоны».

Тренер Зинедин Зидан уже в предвкушении двух топ-битв.

«Мы знаем, что нас ждет особенная и невероятная неделя: играем с «Манчестер Сити», а потом с «Барселоной». Попробуем показать свой уровень в обоих матчах».

«Зидан против Гвардиолы? Я считаю, что это «Реал» против «Манчестер Сити». И считаю Гвардиолу лучшим тренером мира. Есть много топ-тренеров, но Хосеп среди них - лучший».

«Понимаем, насколько эти два матча важны, ведь они еще пройдут на нашем поле. Хотим дать нашим болельщикам повод для радости», - отметил Зидан.

Кроме того, наставник сказал, что хавбек Эден Азар еще не решил, стоит ли делать операцию на травмированной ноге. Хирургическое вмешательство может завершить сезон бельгийца.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — As.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности