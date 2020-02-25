Марченко выиграл напряженный матч и продолжает участие в турнире во Франции

Украинский теннисист Илья Марченко в напряженном поединке, который длился 2,5 часа, одолел немца Маттиаса Бахингера в трех сетах.

Илья Марченко (Украина) - Маттиас Бахингер (Германия) 3-6, 7-6(10), 6-4

Во второй партии украинец отыграл два матчбола и с шестого сетбола перевел игру в решающий сет. В третьей партии Марченко хватило одного брейка, чтобы довести встречу до победы.

В следующем раунде Илья Марченко встретится с аргентинцем Марко Трунджеллити (АТР 197).

Ранее турнир покинул Сергей Стаховский.