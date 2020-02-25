Марченко выиграл напряженный матч и продолжает участие в турнире во Франции

Украинский теннисист победил в трех сетах

  • 25.02.2020 14:51
  • 391 просмотр
  • 0 комментариев
Марченко выиграл напряженный матч и продолжает участие в турнире во Франции
© Фото Antonio Milesi

Украинский теннисист Илья Марченко в напряженном поединке, который длился 2,5 часа, одолел немца Маттиаса Бахингера в трех сетах.

Илья Марченко (Украина) - Маттиас Бахингер (Германия) 3-6, 7-6(10), 6-4

Во второй партии украинец отыграл два матчбола и с шестого сетбола перевел игру в решающий сет. В третьей партии Марченко хватило одного брейка, чтобы довести встречу до победы.

В следующем раунде Илья Марченко встретится с аргентинцем Марко Трунджеллити (АТР 197).

Ранее турнир покинул Сергей Стаховский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности