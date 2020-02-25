Серж ГНАБРИ: «Я стараюсь на благо команды»

24-летний футболист «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от поединка с лондонским «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Не думаю, что тут дело в том, чтобы как можно ярче проявить себя. Я стараюсь на благо команды, но если у меня все получится, то люди меня запомнят», — отметил Гнабри.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится во вторник, 25-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — УЕФА
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