Серж ГНАБРИ: «Я стараюсь на благо команды»

24-летний футболист «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от поединка с лондонским «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что тут дело в том, чтобы как можно ярче проявить себя. Я стараюсь на благо команды, но если у меня все получится, то люди меня запомнят», — отметил Гнабри.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится во вторник, 25-го февраля, в 22:00 по киевскому времени.