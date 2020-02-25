Сергей КРАВЧЕНКО: «Днепр-1 усилился хорошими исполнителями»

Капитан считает, что счет матча с «Карпатами» не устроил обе команды

  • 25.02.2020 13:43
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Днепр-1 усилился хорошими исполнителями»
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

Капитан СК «Днепр-1» Сергей Кравченко подвел итоги первой официальной игры команды в 2020 году, против «Карпат» (1:1):

«Думаю, что результат был более или менее закономерный. Мы скажем, что наша команда была ближе к победе, а львовяне скажут, что у них было больше шансов на успех, особенно при счете 1:0, но, считаю, что этот счет не устроил обе команды.

И «Карпаты» на дне турнирной таблицы, и имели желание при своих болельщиках оставить место, и я надеюсь, что львовяне решат все свои проблемы, ведь «Карпаты» – это бренд и имя в украинском футболе, поэтому верю, что у них все будет хорошо.

Но и мы боремся за первую шестерку, поэтому хотелось победы, однако не дотянули. Хотя конец игры был за нами – были полумоменты, стандарты, прострелы, но, к сожалению, ничего из них выжать не сумели.

У днепрян новички пока еще не полностью адаптировались к командной игре, ведь прошло еще не так много времени. Так, позади сборы, но кто был после травмы, кто-то только начал тренироваться в общей группе, но, я думаю, что будем добавлять. Убежден, что команда усилилась хорошими исполнителями, и все вместе мы будем прогрессировать от матча к матчу».

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Источник — СК Днепр-1

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