Виктор Скрипник – лучший тренер 19-го тура Премьер-лиги

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Виктора Скрипника лучшим тренером 19-го тура УПЛ.
Наставник «Зари» получил средний балл 4,6 из 5 возможных.
Напомним, команда Скрипника одержала победу над «Мариуполем» (2:1) и закрепились на третьем месте в турнирной таблице.
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Источник — ВОТФ
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