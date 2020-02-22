Заря 10-й раз выиграла у Мариуполя в чемпионатах Украины

Большинство своих побед луганчане одержали при Юрии Вернидубе

  • 22.02.2020 18:40
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Заря 10-й раз выиграла у Мариуполя в чемпионатах Украины
© footboom.com. Богдан Леднев

В стартовом матче 19-го тура «Заря» 10-й раз взяла верх над «Мариуполем» (2:1) в чемпионатах Украины. 6 раз луганчане добивались успеха дома, 4 - в гостях. 6 викторий черно-бело-красные отпраздновали под руководством Юрия Вернидуба, по одной - при Александре Косевиче, Анатолии Волобуеве, Юрии Ковале и Викторе Скрипнике.

10 побед «Зари» над «Мариуполем» в чемпионатах Украины

 

Дата

Тренер «Зари»

Тренер «Мариуполя»

Счет

1.

13.05.2007

Александр КОСЕВИЧ

Александр ЧЕРВОНЫЙ

1:0 (г)

2.

08.11.2008

Анатолий ВОЛОБУЕВ

Илья БЛИЗНЮК

2:1 (д)

3.

25.10.2009

Юрий КОВАЛЬ

Илья БЛИЗНЮК

3:2 (д)

4.

19.05.2013

Юрий ВЕРНИДУБ

Николай ПАВЛОВ

2:1 (г)

5.

06.04.2014

Юрий ВЕРНИДУБ

Николай ПАВЛОВ

3:0 (д)

6.

11.08.2014

Юрий ВЕРНИДУБ

Николай ПАВЛОВ

1:0 (д)

7.

22.10.2017

Юрий ВЕРНИДУБ

Александр БАБИЧ

5:2 (г)

8.

21.04.2018

Юрий ВЕРНИДУБ

Александр БАБИЧ

3:1 (д)

9.

22.07.2018

Юрий ВЕРНИДУБ

Александр БАБИЧ

2:1 (д)

10.

22.02.2020

Виктор СКРИПНИК

Александр БАБИЧ

2:1 (г)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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