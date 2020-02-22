Заря 10-й раз выиграла у Мариуполя в чемпионатах Украины

В стартовом матче 19-го тура «Заря» 10-й раз взяла верх над «Мариуполем» (2:1) в чемпионатах Украины. 6 раз луганчане добивались успеха дома, 4 - в гостях. 6 викторий черно-бело-красные отпраздновали под руководством Юрия Вернидуба, по одной - при Александре Косевиче, Анатолии Волобуеве, Юрии Ковале и Викторе Скрипнике.

10 побед «Зари» над «Мариуполем» в чемпионатах Украины

Дата Тренер «Зари» Тренер «Мариуполя» Счет 1. 13.05.2007 Александр КОСЕВИЧ Александр ЧЕРВОНЫЙ 1:0 (г) 2. 08.11.2008 Анатолий ВОЛОБУЕВ Илья БЛИЗНЮК 2:1 (д) 3. 25.10.2009 Юрий КОВАЛЬ Илья БЛИЗНЮК 3:2 (д) 4. 19.05.2013 Юрий ВЕРНИДУБ Николай ПАВЛОВ 2:1 (г) 5. 06.04.2014 Юрий ВЕРНИДУБ Николай ПАВЛОВ 3:0 (д) 6. 11.08.2014 Юрий ВЕРНИДУБ Николай ПАВЛОВ 1:0 (д) 7. 22.10.2017 Юрий ВЕРНИДУБ Александр БАБИЧ 5:2 (г) 8. 21.04.2018 Юрий ВЕРНИДУБ Александр БАБИЧ 3:1 (д) 9. 22.07.2018 Юрий ВЕРНИДУБ Александр БАБИЧ 2:1 (д) 10. 22.02.2020 Виктор СКРИПНИК Александр БАБИЧ 2:1 (г)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ