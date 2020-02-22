Заря 10-й раз выиграла у Мариуполя в чемпионатах Украины

В стартовом матче 19-го тура «Заря» 10-й раз взяла верх над «Мариуполем» (2:1) в чемпионатах Украины. 6 раз луганчане добивались успеха дома, 4 - в гостях. 6 викторий черно-бело-красные отпраздновали под руководством Юрия Вернидуба, по одной - при Александре Косевиче, Анатолии Волобуеве, Юрии Ковале и Викторе Скрипнике.
10 побед «Зари» над «Мариуполем» в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер «Зари»
|
Тренер «Мариуполя»
|
Счет
|
1.
|
13.05.2007
|
Александр КОСЕВИЧ
|
Александр ЧЕРВОНЫЙ
|
1:0 (г)
|
2.
|
08.11.2008
|
Анатолий ВОЛОБУЕВ
|
Илья БЛИЗНЮК
|
2:1 (д)
|
3.
|
25.10.2009
|
Юрий КОВАЛЬ
|
Илья БЛИЗНЮК
|
3:2 (д)
|
4.
|
19.05.2013
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Николай ПАВЛОВ
|
2:1 (г)
|
5.
|
06.04.2014
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Николай ПАВЛОВ
|
3:0 (д)
|
6.
|
11.08.2014
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Николай ПАВЛОВ
|
1:0 (д)
|
7.
|
22.10.2017
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Александр БАБИЧ
|
5:2 (г)
|
8.
|
21.04.2018
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Александр БАБИЧ
|
3:1 (д)
|
9.
|
22.07.2018
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Александр БАБИЧ
|
2:1 (д)
|
10.
|
22.02.2020
|
Виктор СКРИПНИК
|
Александр БАБИЧ
|
2:1 (г)
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.