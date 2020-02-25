Тимо ВЕРНЕР: «Мы с Левандовски должны опасаться, что Холанд обойдет нас»

Нападающий высказался о бомбардире «Боруссии»

  • 25.02.2020 10:13
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Тимо ВЕРНЕР: «Мы с Левандовски должны опасаться, что Холанд обойдет нас»
© Twitter. Тимо Вернер

Лидер «Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал бомбардирскую гонку в Бундеслиге. Форвард опасается, что звезда дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд вскоре может обойти его.

«Не знаю, могу ли я опередить Левандовски, но, похоже, сейчас нам обоим нужно следить за тем, чтобы Холанд не обошел нас», - сказал Вернер.

Напомним, что Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно и забил 9 мячей в шести матчах.

Вернер занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Германии. На его счету 21 гол, а лидером является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски - 25.

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Источник — Die Welt

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