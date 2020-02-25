ВИДЕО. Как Месси встречала толпа болельщиков в Неаполе

Испанская «Барселона» 25 февраля в Неаполе проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов против местного «Наполи».
Когда футболисты прибыли в отель, толпа болельщиков окружила автобус и начала скандировать имя Лионеля Месси.
Кроме того, фанаты вспомнили полузащитника Артуро Видаля, который ранее выступал за туринский «Ювентус».
🎥 Leo #Messi e il #Barcellona arrivano in hotel a #Napoli, accoglienza da brividi dei napoletani: “Olè, olè, olè, Messi, Messi!”#NapoliBarcellona 💙 pic.twitter.com/vlPtIMVgMS— Manuel Guardasole (@MGuardasole) February 24, 2020
Источник — Twitter
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