Андрей БОГДАНОВ: «Будем цепляться за первую шестерку до последнего»

29-летний украинский полузащитник Андрей Богданов прокомментировал победу в матче против «Александрии» (2:1).
«Если мы выиграли, значит, заслужили эти три очка. Матч получился достаточно тяжелым. «Александрия» ведь играла дома и тоже хотела заработать победу. По игре, возможно, более справедливой должны была быть ничья, но мы в концовке забили гол, и в итоге добыли для нас очень важную победу на пути к решению своих задач.
Мы играли на победу, несмотря на выездной статус матча. Тренеры настраивали нас на три очка, потому что, когда думаешь о ничьей, обязательно проиграешь.
Думаю, что мы готовы к оставшимся матчам чемпионата. Сборы сборами, там можно быть лучшими и у всех выигрывать. Но только сезон покажет, качественно ли мы подготовились к играм.
Борьба за шестое место? Сейчас все наши мысли сосредоточены на этой задаче. И мы будем цепляться за этот шанс до последнего.
Если мы попадем в «шестерку», то, безусловно, игры с «Десной» будут для меня потом самыми принципиальными. Но сейчас рано об этом говорить. «Десна» уже в «шестерке», а нам нужно решать свои задачи», - сказал Богданов.
Источник — zbirna.com
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