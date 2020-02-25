Андрей БОГДАНОВ: «Будем цепляться за первую шестерку до последнего»

Хавбек поделился мыслями о решающей стадии чемпионата Украины

  • 25.02.2020 09:47
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  • 1 комментарий
Андрей БОГДАНОВ: «Будем цепляться за первую шестерку до последнего»
© ФК Колос. Андрей Богданов

29-летний украинский полузащитник Андрей Богданов прокомментировал победу в матче против «Александрии» (2:1).

«Если мы выиграли, значит, заслужили эти три очка. Матч получился достаточно тяжелым. «Александрия» ведь играла дома и тоже хотела заработать победу. По игре, возможно, более справедливой должны была быть ничья, но мы в концовке забили гол, и в итоге добыли для нас очень важную победу на пути к решению своих задач.

Мы играли на победу, несмотря на выездной статус матча. Тренеры настраивали нас на три очка, потому что, когда думаешь о ничьей, обязательно проиграешь.

Думаю, что мы готовы к оставшимся матчам чемпионата. Сборы сборами, там можно быть лучшими и у всех выигрывать. Но только сезон покажет, качественно ли мы подготовились к играм.

Борьба за шестое место? Сейчас все наши мысли сосредоточены на этой задаче. И мы будем цепляться за этот шанс до последнего.

Если мы попадем в «шестерку», то, безусловно, игры с «Десной» будут для меня потом самыми принципиальными. Но сейчас рано об этом говорить. «Десна» уже в «шестерке», а нам нужно решать свои задачи», - сказал Богданов.

 

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 25.02.2020 09:54
    -1
    полиграфы убили моюнеделю-я так верил что они смогут в этом сезоне пободаться за пьедестал и такой обсер на своем поле...... остается только кубок
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