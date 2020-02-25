Даяна Ястремская – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Дохе

  • 25.02.2020 12:00
  • 1660 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Во вторник, 25 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.
 
В матче второго круга украинка сразится против шестой сеяной Софии Кенин из США (№5 WTA).
 
Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после матча Стрыцова - Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

 
Ранее девушки встречались два раза, счет равный.
 
В следующем круге победительница матча сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании или Айлы Томлянович из Австралии.

Ранее турнир покинула Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 25.02.2020 10:45
    +2
    У цьому матчі не все залежить від Даяни. Питання чи покаже Кенін свій найкращий теніс? Далеко не факт що зможе.
    Правда і Даяна без дня відпочинку частенько провалює матчі.
    Одне можна сказати що матч не буде дуже тривалим, у розрахунку на 1 сет.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.02.2020 10:45
    +2
    У цьому матчі не все залежить від Даяни. Питання чи покаже Кенін свій найкращий теніс? Далеко не факт що зможе.
    Правда і Даяна без дня відпочинку частенько провалює матчі.
    Одне можна сказати що матч не буде дуже тривалим, у розрахунку на 1 сет.
    Ссылка
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