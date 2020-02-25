Даяна Ястремская – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 25 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.
В матче второго круга украинка сразится против шестой сеяной Софии Кенин из США (№5 WTA).
Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после матча Стрыцова - Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались два раза, счет равный.
В следующем круге победительница матча сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании или Айлы Томлянович из Австралии.
Ранее турнир покинула Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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Правда і Даяна без дня відпочинку частенько провалює матчі.
Одне можна сказати що матч не буде дуже тривалим, у розрахунку на 1 сет.
Правда і Даяна без дня відпочинку частенько провалює матчі.
Одне можна сказати що матч не буде дуже тривалим, у розрахунку на 1 сет.
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