Даяна Ястремская – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 25 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.



В матче второго круга украинка сразится против шестой сеяной Софии Кенин из США (№5 WTA).



Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после матча Стрыцова - Остапенко. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.



Ранее девушки встречались два раза, счет равный.



В следующем круге победительница матча сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании или Айлы Томлянович из Австралии.

Ранее турнир покинула Элина Свитолина.

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