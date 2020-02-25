Юрген КЛОПП: «Вест Хэм имел шанс в конце, но они подумали, что там офсайд»

«Ливерпуль» в рамках 27 тура АПЛ принимал на своем поле «Вест Хэм». Игра оказалась крайне насыщенной, «Ливерпулю» даже пришлось отыгрываться, что сделало игру еще более красочной.
Камбэк в этом матче дает возможность «красным» взять титул уже через 4 матча.
В этом видео предлагаем вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча.
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Источник — Sport.ua
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