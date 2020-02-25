ФОТО. Марта Костюк и особый трофей

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала в своем инстаграме фотографии с трофеем, который она завоевала на недавнем турнире в Каире.
«Этот трофей займет особое место в моем сердце», – подписала фото украинка.
Отметим, что среди всех тинейджеров во взрослом туре Марта пока что выиграла самый крупный турнир в сезоне.
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Источник — Instagram
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