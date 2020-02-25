Лоренцо ИНСИНЬЕ: «В Барселоне есть не только Месси»

Нападающий «Наполи» поделился мнением о сопернике по 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 25.02.2020 05:40
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Лоренцо ИНСИНЬЕ: «В Барселоне есть не только Месси»
© GiveMeSport. Лоренцо Инсинье

Форвард итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Мы играем против отличной команды. Там есть не только Месси. Мы должны приложить все усилия, чтобы сдержать их и показать хорошую игру. Месси - лучший игрок в мире: я не могу сравнить его с Марадоной, потому что Диего - превыше всего. Мы их не сравниваем. Для нас Марадона - священен. Но Лео - лучший прямо сейчас», - сказал Инсинье.

Матч «Наполи» – «Барселона» состоится в Неаполе во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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