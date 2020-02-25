Жерар ПИКЕ: «Пробьемся в следующий раунд,  а там посмотрим»

Защитник «Барселоны» – о перспективах в Лиге чемпионов

  • 25.02.2020 04:59
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Жерар ПИКЕ: «Пробьемся в следующий раунд,  а там посмотрим»
© Marca. Жерар Пике

Капитан каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».

«Мы не являемся неоспоримыми фаворитами этой Лиги чемпионов, хотя я убежден, что у нас есть шанс на победу. Но сначала надо позаботиться о «Наполи». Пробьемся в следующий раунд,  а там посмотрим.

«Наполи» - команда, которая в последнее время серьезно прибавила. Нас ждет очень тяжелый матч. Они обыграли «Ювентус» и «Ливерпуль», а потому, чтобы избежать излишнего беспокойства впоследствии, нам нужен хороший результат уже в первом матче», - сказал Пике.

Матч «Наполи» – «Барселона» состоится в Неаполе во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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