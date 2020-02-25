Кике СЕТЬЕН: «Покажем хороший футбол и продемонстрируем характер»

Наставник «Барселоны» – о предстоящем матче с «Наполи»

  • 25.02.2020 04:21
  • 254 просмотра
  • 0 комментариев
Кике СЕТЬЕН: «Покажем хороший футбол и продемонстрируем характер»
© Skysports.com. Кике Сетьен

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».

«Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная. Очень интересно начать плей-офф на стадионе вроде «Сан-Паоло» - на арене с богатейшей историей и страстными болельщиками. Полагаю, что нас ждет захватывающая игра. Надеюсь, что она войдет в историю, потому что мы покажем хороший футбол и продемонстрируем характер.

Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Каждая команда должна отдаваться на поле без остатка, и ближайший матч не будет исключением. Я знаю, на что способен «Наполи», они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии. Убежден, что завтра нам будет противостоять выдающийся соперник.

В последнее время мы провели несколько очень тяжелых игр в Ла Лиге, но выполнили свои задачи. У нас позитивный настрой, динамика результатов обнадеживает. Хотелось бы, чтобы мы не опускались ниже уровня, который показываем», - сказал Сетьен.

Матч «Наполи» – «Барселона» состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов-2019/20: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности