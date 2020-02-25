Кике СЕТЬЕН: «Покажем хороший футбол и продемонстрируем характер»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».

«Это мой первый матч в Лиге чемпионов, так что мотивация у меня особенная. Очень интересно начать плей-офф на стадионе вроде «Сан-Паоло» - на арене с богатейшей историей и страстными болельщиками. Полагаю, что нас ждет захватывающая игра. Надеюсь, что она войдет в историю, потому что мы покажем хороший футбол и продемонстрируем характер.

Всегда предупреждаю игроков, чтобы ждали от соперника его лучшей игры. Каждая команда должна отдаваться на поле без остатка, и ближайший матч не будет исключением. Я знаю, на что способен «Наполи», они очень здорово смотрелись против команд высочайшего класса на групповой стадии. Убежден, что завтра нам будет противостоять выдающийся соперник.

В последнее время мы провели несколько очень тяжелых игр в Ла Лиге, но выполнили свои задачи. У нас позитивный настрой, динамика результатов обнадеживает. Хотелось бы, чтобы мы не опускались ниже уровня, который показываем», - сказал Сетьен.

Матч «Наполи» – «Барселона» состоится в Лондоне во вторник, 25 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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