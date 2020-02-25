Вячеслав ШЕВЧУК: «Колос победил, потому что команда стала более целостной»

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Колоса» над «Александрией» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«Колос сделал точечные усиления: в оборону взяли опытного Петрова, в среднюю линию – Богданова и команда стала более целостной, потому и победила. Да, мы слышали послематчевое флеш-интервью Шарана, что отсутствовало 10 игроков, но у них хорошая команда, должны выходить другие ребята и показывать такой же уровень игры», - сказал Шевчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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