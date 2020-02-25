Вячеслав ШЕВЧУК: «Колос победил, потому что команда стала более целостной»

Специалист – о ключевой причине сенсационной победы «Колоса» над «Александрией»

  • 25.02.2020 01:58
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Колос победил, потому что команда стала более целостной»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Колоса» над «Александрией» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Колос сделал точечные усиления: в оборону взяли опытного Петрова, в среднюю линию – Богданова и команда стала более целостной, потому и победила. Да, мы слышали послематчевое флеш-интервью Шарана, что отсутствовало 10 игроков, но у них хорошая команда, должны выходить другие ребята и показывать такой же уровень игры», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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