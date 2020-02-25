ФОТО. Кенты вместе! Милевский и Алиев засветились в киевском ресторане

Украинский форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в Киеве встретился с Александром Алиевым.
Футболисты когда-то были одноклубниками по киевскому «Динамо».
«Кенты вместе!» – подписал Александр фотографию с ресторана, выложенную в Instagram.
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Источник — Instagram
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