ФОТО. Кенты вместе! Милевский и Алиев засветились в киевском ресторане

Бывшие одноклубники по киевском «Динамо» встретились в столице

  • 25.02.2020 00:23
  • 1379 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Кенты вместе! Милевский и Алиев засветились в киевском ресторане
© Instagram. Алиев и Милевский

Украинский форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в Киеве встретился с Александром Алиевым.

Футболисты когда-то были одноклубниками по киевскому «Динамо».

«Кенты вместе!» – подписал Александр фотографию с ресторана, выложенную в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кенты вместе💪⚽️

Публикация от Алиев Саша88 (@aliev_sasha88)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Potygnuy
      Potygnuy, 25.02.2020 01:22
    0
    http://iptv.online/user/register?ref=30208 трансляція цього матчу, а також безліч інших.59 спортивних каналів за $0.99 в місяць. Є сутка бесплатного тестового режиму, такщо хто хоче пробуйте. Крута штука.
    Ссылка
    Potygnuy
      Potygnuy, 25.02.2020 01:22
    0
    http://iptv.online/user/register?ref=30208 трансляція цього матчу, а також безліч інших.59 спортивних каналів за $0.99 в місяць. Є сутка бесплатного тестового режиму, такщо хто хоче пробуйте. Крута штука.
    Ссылка
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