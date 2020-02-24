МАРЛОС: «Иногда VAR разрушает твою работу, но с Десной он нас порадовал»

Хавбек «Шахтера» Марлос прокомментировал свои текущие кондиции, а также дал оценку работы системы VAR, которая с минувшего тура работает в Украине.

«У нас был тяжелый матч с «Бенфикой», и лично я не чувствую, что набрал оптимальную форму. Работаю, чтобы прибавить в физическом плане. Однако мы провели с «Десной» неплохой матч».

«VAR? Это важная составляющая. Иногда система разрушает твою работу, как это было в матче с «Бенфикой», когда отменили мой гол, но на этот раз VAR нас порадовал. Футболу эта система на пользу» - считает Марлос.