МАРЛОС: «Иногда VAR разрушает твою работу, но с Десной он нас порадовал»

Игрок «Шахтера» прокомментировал матч минувшего тура УПЛ

  • 24.02.2020 22:57
  • 451 просмотр
  • 1 комментарий
МАРЛОС: «Иногда VAR разрушает твою работу, но с Десной он нас порадовал»
© twitter.com/fcshakhtar

Хавбек «Шахтера» Марлос прокомментировал свои текущие кондиции, а также дал оценку работы системы VAR, которая с минувшего тура работает в Украине.

«У нас был тяжелый матч с «Бенфикой», и лично я не чувствую, что набрал оптимальную форму. Работаю, чтобы прибавить в физическом плане. Однако мы провели с «Десной» неплохой матч».

«VAR? Это важная составляющая. Иногда система разрушает твою работу, как это было в матче с «Бенфикой», когда отменили мой гол, но на этот раз VAR нас порадовал. Футболу эта система на пользу» - считает Марлос.

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Источник — Футбольный формат

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 24.02.2020 23:19
    0
    В смысле разрушает твою работу? Твоя работа- играть честно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 24.02.2020 23:19
    0
    В смысле разрушает твою работу? Твоя работа- играть честно.
    Ссылка
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