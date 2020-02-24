Георгий БУЩАН: «Жаль, что так получилось с Бесединым»

Вратарь «Динамо» уверен, что у команды достаточно форвардов

  • 24.02.2020 22:33
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Георгий БУЩАН: «Жаль, что так получилось с Бесединым»
© fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан уверен, что у команды есть, кем заменить форварда Артема Беседина, если игрок получит от УЕФА длительную дисквалификацию за допинг.

«Сложная ситуация у Артема, жаль, что так получилось. Еще решение не приняли, но, думаю, те форварды, которые у нас есть, достойны играть за «Динамо» и нам помогут», - сказал Бущан.

Рассмотрение дела Беседина состоялось сегодня. Вероятно, УЕФА огласит решение 25-го февраля.

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Источник — Футбольный формат

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