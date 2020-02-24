Игорь СУРКИС: «Динамо финансируется на должном уровне»

Президент «Динамо» Игорь Суркис после минувшего неудачного сезона сказал, что надеется на улучшения, так как в клубе все стабильно и все выплачивается вовремя.
Об этом Суркис рассказал в фильме «Неизвестное «Динамо», который сегодня клуб выложил на своем канале в Youtube.
«Я перед стартом сезона решил приехать, поговорить с ребятами. Эмоции уже улеглись, ведь прошлый сезон был провальным. Игроки откровенно мне сказали, что готовы к новым свершениям, к борьбе».
«Я им задал вопрос - может быть, вам чего-то не хватает, может, плохие поля, что-то вам мешает? Чтобы потом не говорили, мол, не так что-то».
«Команда финансируется на должном уровне, все выплачивается вовремя», - сказал Суркис.
Источник — YouTube
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