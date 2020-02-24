Игорь СУРКИС: «Динамо финансируется на должном уровне»

Президент уверяет, что в финансовом плане все в порядке

  • 24.02.2020 21:59
  • 1454 просмотра
  • 4 комментария
Игорь СУРКИС: «Динамо финансируется на должном уровне»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис после минувшего неудачного сезона сказал, что надеется на улучшения, так как в клубе все стабильно и все выплачивается вовремя.

Об этом Суркис рассказал в фильме «Неизвестное «Динамо», который сегодня клуб выложил на своем канале в Youtube.

«Я перед стартом сезона решил приехать, поговорить с ребятами. Эмоции уже улеглись, ведь прошлый сезон был провальным. Игроки откровенно мне сказали, что готовы к новым свершениям, к борьбе».

«Я им задал вопрос - может быть, вам чего-то не хватает, может, плохие поля, что-то вам мешает? Чтобы потом не говорили, мол, не так что-то».

«Команда финансируется на должном уровне, все выплачивается вовремя», - сказал Суркис.

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Источник — YouTube

(22 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 24.02.2020 22:46
    -1
    «... Игроки откровенно мне сказали, что готовы к новым свершениям, к борьбе».
    *
    А лично Беседин убедил в том, что он готов к принятию новых доз допинга
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 24.02.2020 22:45
    0
    И этот сезон провальный и следующий будет тоже, пока ты нормального тренера не пригласить. Я давно подозреваю, а может губастенький шлимазл на Шахтер работает, чтоб горняки были вечными чемпионами? Его бы стоило на детекторе лжи проверить!
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.02.2020 22:42
    +1
    serge_kr, 24.02.2020 22:15
    Та кто там будет жаловаться, зарплата в конвертах, так что ребята довольны!
    В каких конвертах , дурачок . Перестань употреблять словосочетание , значение которых не знаешь
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 24.02.2020 22:15
    -6
    Та кто там будет жаловаться, зарплата в конвертах, так что ребята довольны!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.02.2020 22:42
    +1
    serge_kr, 24.02.2020 22:15
    Та кто там будет жаловаться, зарплата в конвертах, так что ребята довольны!
    В каких конвертах , дурачок . Перестань употреблять словосочетание , значение которых не знаешь
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 24.02.2020 22:45
    0
    И этот сезон провальный и следующий будет тоже, пока ты нормального тренера не пригласить. Я давно подозреваю, а может губастенький шлимазл на Шахтер работает, чтоб горняки были вечными чемпионами? Его бы стоило на детекторе лжи проверить!
    Ссылка
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