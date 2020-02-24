Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «ВАР – это не космос»

Наставник «Днепра-1» - о введении видеоповторов в УПЛ

  • 24.02.2020 18:46
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «ВАР – это не космос»
© ФК Карпаты. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился своим мнением по поводу введения системы ВАР в УПЛ:

«Мы идем в ногу со временем. Это – не космос, а дань тому, что происходит в мире. Во всех чемпионатах пытаются использовать эту систему».

Вчера «Днепр-1» в 19-м туре УПЛ сыграл вничью с «Карпатами» - 1:1.

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Источник — ПРОФУТБОЛ

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