Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «ВАР – это не космос»

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился своим мнением по поводу введения системы ВАР в УПЛ:

«Мы идем в ногу со временем. Это – не космос, а дань тому, что происходит в мире. Во всех чемпионатах пытаются использовать эту систему».

Вчера «Днепр-1» в 19-м туре УПЛ сыграл вничью с «Карпатами» - 1:1.