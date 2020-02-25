В среду, 26-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский «Лион» примет туринский «Ювентус».
Поединок состоится в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Лион» – «Ювентус». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Лион» – «Ювентус» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лион» – «Ювентус».
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Источник — Sport.ua
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