Чемпионат Италии продолжится при пустых трибунах

Матчи будут проходить без зрителей из-за коронавируса

  • 24.02.2020 18:28
  • 1039 просмотров
  • 3 комментария
Чемпионат Италии продолжится при пустых трибунах

Вчера 4 матча 25-го тура Серии А были перенесены из-за эпидемии коронавируса в отдельных регионах Северной Италии.

Сегодня было принято решение продолжать чемпионат, однако матчи будут проходить без зрителей и с соблюдением всех норм эпидемиологической защиты. Официально решение будет опубликовано сегодня вечером.

Также рассматривался вариант переноса матчей в регионы, которые не охвачены эпидемией. Однако такой вариант был отклонен из-за логистических сложностей.

Что касается перенесенных матчей 25-го тура, то больше всего сложностей возникает с матчем «Интер» - «Сампдория». Команда Антонио Конте также продолжает борьбу в Кубке Италии и Лиге Европы. Если «Интер» продолжит борьбу в этих турнирах до самого конца, то матч с 2Сампдорией» может быть сыгран только 20 мая.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sport Italia

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 24.02.2020 19:04
    0
    и евро 2020 тоже может постигнуть эта участь
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.02.2020 18:57
    0
    Игорь СУРКИС: «Матч без зрителей — это не футбол»
    Ссылка
    kolya-ua
      kolya-ua, 24.02.2020 18:53
    +1
    Милости просим в Новые Санжары!Там все и доиграете!
    Ссылка
    kolya-ua
    online
      kolya-ua, 24.02.2020 18:53
    +1
    Милости просим в Новые Санжары!Там все и доиграете!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.02.2020 19:04
    0
    и евро 2020 тоже может постигнуть эта участь
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.02.2020 18:57
    0
    Игорь СУРКИС: «Матч без зрителей — это не футбол»
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности