Чемпионат Италии продолжится при пустых трибунах

Вчера 4 матча 25-го тура Серии А были перенесены из-за эпидемии коронавируса в отдельных регионах Северной Италии.

Сегодня было принято решение продолжать чемпионат, однако матчи будут проходить без зрителей и с соблюдением всех норм эпидемиологической защиты. Официально решение будет опубликовано сегодня вечером.

Также рассматривался вариант переноса матчей в регионы, которые не охвачены эпидемией. Однако такой вариант был отклонен из-за логистических сложностей.

Что касается перенесенных матчей 25-го тура, то больше всего сложностей возникает с матчем «Интер» - «Сампдория». Команда Антонио Конте также продолжает борьбу в Кубке Италии и Лиге Европы. Если «Интер» продолжит борьбу в этих турнирах до самого конца, то матч с 2Сампдорией» может быть сыгран только 20 мая.