Андрей КРАВЧУК: «У Олимпика существует проблема последних минут»

Полузащитник донецкого «Олимпика» Андрей Кравчук прокомментировал поражение от «Львова» (0:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Что здесь говорить… У нас существует проблема последних минут. Мы не можем в отдельных эпизодах себя перебороть и доиграть до конца.

Команда не выполнила установку тренера. Было проиграно много борьбы на всех участках поля. Если в первом тайме мы хоть что-то создавали, то вторая половина встречи – полный провал. Нельзя сказать, что мы уступили сопернику в желании. Были хорошо готовы физически, но чего-то не хватило, сам не знаю… Хотелось бы больше агрессии в атаке. Тренер требует от нас агрессивный прессинг, он у нас не получился. Львовяне хорошо цеплялись за мяч, после чего начинали свои атаки.

Нельзя вешать нос. Мы должны двигаться вперед через тренировки к следующему матчу. Это лишь первая игра. Нужно собраться и доказать, что мы – олимпийцы! Мы сильные! Мы можем побеждать. Даже сегодня, несмотря на провальную игру, у нас были моменты. Просто иногда этого мало, нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут», - сказал Кравчук.