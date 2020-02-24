Ростислав ЯЩИШИН: «Предлагаем богатым людям помочь Карпатам»

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин заявил, что клуб активно ищет потенциальных инвесторов:
«Если бы дали землю, финансирование бы продолжилось. Об этом знал Садовый и депутаты, все это знали. Вопрос стоял четко и ясно: есть земля – есть финансирование, нет земли – нет финансирования.
Земля должна была стать ключевым фактором развития клуба. Мы бы могли привлечь разного рода инвестиции.
Компания, которая владеет 50% клуба, поручила мне право вести переговоры, продавать, отдавать 50% клуба за 1 грн или даже бесплатно, потому что в решении горсовета указано, что бесплатно должны быть переданы корпоративные права.
Мы связались со многими известными, богатыми людьми, потенциальными инвесторами. Предлагаем им помочь «Карпатам» или взять клуб за 1 грн или бесплатно и дать ему новую жизнь».
Вчера «Карпаты» сыграли вничью 1:1 с «Днепром-1» .
Источник — Великий футбол
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Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
А навіщо вам багаті люди, якщо спонсорів вистачає?
Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
А навіщо вам багаті люди, якщо спонсорів вистачає?
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