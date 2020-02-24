Ростислав ЯЩИШИН: «Предлагаем богатым людям помочь Карпатам»

Исполнительный директор «Карпат» - о финансировании клуба

  • 24.02.2020 18:08
  • 1609 просмотров
  • 2 комментария
Ростислав ЯЩИШИН: «Предлагаем богатым людям помочь Карпатам»
© ФК Карпаты. Ростислав Ящишин

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин заявил, что клуб активно ищет потенциальных инвесторов:

«Если бы дали землю, финансирование бы продолжилось. Об этом знал Садовый и депутаты, все это знали. Вопрос стоял четко и ясно: есть земля – есть финансирование, нет земли – нет финансирования.

Земля должна была стать ключевым фактором развития клуба. Мы бы могли привлечь разного рода инвестиции.

Компания, которая владеет 50% клуба, поручила мне право вести переговоры, продавать, отдавать 50% клуба за 1 грн или даже бесплатно, потому что в решении горсовета указано, что бесплатно должны быть переданы корпоративные права.

Мы связались со многими известными, богатыми людьми, потенциальными инвесторами. Предлагаем им помочь «Карпатам» или взять клуб за 1 грн или бесплатно и дать ему новую жизнь».

Вчера «Карпаты» сыграли вничью 1:1 с «Днепром-1» .

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Источник — Великий футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 24.02.2020 18:51
    0
    Был бы один собственник, может быть кто-то и взял команду за бесплатно. А так вряд ли кто-то захочет влазить в это болото с 50% акций.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 24.02.2020 18:28
    0
    "В УПЛ у нас найбільше спонсорів, та й в Європі, напевно, ми на перших місцях".
    Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
    А навіщо вам багаті люди, якщо спонсорів вистачає?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 24.02.2020 18:51
    0
    Был бы один собственник, может быть кто-то и взял команду за бесплатно. А так вряд ли кто-то захочет влазить в это болото с 50% акций.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 24.02.2020 18:28
    0
    "В УПЛ у нас найбільше спонсорів, та й в Європі, напевно, ми на перших місцях".
    Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
    А навіщо вам багаті люди, якщо спонсорів вистачає?
    Ссылка
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