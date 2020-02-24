Сегодня, 24 февраля «Ливерпуль» в 27-м туре АПЛ примет «Вест Хэм». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Ukraine».

После 26 туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 76 очками в активе. «Вест Хэм» 18-й с 24 очками.