Александр РЯБОКОНЬ: «Наши арбитры умеют судить»

Наставник «Десны» - о введении ВАР в УПЛ

  • 24.02.2020 17:22
  • 894 просмотра
  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Наши арбитры умеют судить»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь поделился своим мнением по поводу введения системы видеоповторов ВАР в УПЛ:

«Наши арбитры умеют судить не хуже кого-либо в мире. Возможно, им что-то мешало, не знаю. Но они умеют судить.

А ВАР – это так, помощь. Главное, чтобы он не управлял судьями».

Вчера «Десна» в 19-м туре УПЛ на выезде проиграла «Шахтеру» 0:1.

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Источник — ПРОФУТБОЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    Orel
      Orel, 24.02.2020 17:32
    +2
    Жаль Рябоконя. Гол справедливий не зарахували, Тайсона за відмашку не видалили. Ось вам і ВАР. Хто платить , той його і танцює.
    Ссылка
    Orel
      Orel, 24.02.2020 17:32
    +2
    Жаль Рябоконя. Гол справедливий не зарахували, Тайсона за відмашку не видалили. Ось вам і ВАР. Хто платить , той його і танцює.
    Ссылка
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