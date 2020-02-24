Александр РЯБОКОНЬ: «Наши арбитры умеют судить»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь поделился своим мнением по поводу введения системы видеоповторов ВАР в УПЛ:
«Наши арбитры умеют судить не хуже кого-либо в мире. Возможно, им что-то мешало, не знаю. Но они умеют судить.
А ВАР – это так, помощь. Главное, чтобы он не управлял судьями».
Вчера «Десна» в 19-м туре УПЛ на выезде проиграла «Шахтеру» 0:1.
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Источник — ПРОФУТБОЛ
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