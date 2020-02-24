ШЕВЧУК: «Беседин – важное звено и для Динамо, и для сборной Украины»

В декабре прошлого года форвард «Динамо» Артем Беседин был пойман на употреблении допинга. Футболисту грозит дисквалификация сроком на 4 года. Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал скандал с участием игрока сборной Украины.

«Молодой, талантливый игрок. Очень жалко, что сложилась такая ситуация. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы видели, сколько на сборах забивают нападающие Динамо. Он был ключевым игроком, который оказывает большое давление на соперника. Да, он не очень много забивает, но это важное звено и для Динамо, и для сборной Украины».

Ранее ситуацию с Бесединым прокомментировал президент «Динамо» Игорь Суркис. Функционер намерен отстаивать права игрока в УЕФА.

Сегодня, 24 февраля, УЕФА рассмотрит допинговое дело форварда «Динамо» Артема Беседина.