ШЕВЧУК: «Беседин – важное звено и для Динамо, и для сборной Украины»

Специалист надеется на положительный исход дела

  • 24.02.2020 17:11
  • 794 просмотра
  • 2 комментария
ШЕВЧУК: «Беседин – важное звено и для Динамо, и для сборной Украины»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

В декабре прошлого года форвард «Динамо» Артем Беседин был пойман на употреблении допинга. Футболисту грозит дисквалификация сроком на 4 года. Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук прокомментировал скандал с участием игрока сборной Украины.

«Молодой, талантливый игрок. Очень жалко, что сложилась такая ситуация. Дай Бог, чтобы все было нормально. Мы видели, сколько на сборах забивают нападающие Динамо. Он был ключевым игроком, который оказывает большое давление на соперника. Да, он не очень много забивает, но это важное звено и для Динамо, и для сборной Украины».

Ранее ситуацию с Бесединым прокомментировал президент «Динамо» Игорь Суркис. Функционер намерен отстаивать права игрока в УЕФА.

Сегодня, 24 февраля, УЕФА рассмотрит допинговое дело форварда «Динамо» Артема Беседина.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 24.02.2020 17:44
    -2
    Дуже цікавий захист-вигородити гравця але при цьому облити брудом 70-річного лікаря команди,який все свое життя поклав за Динамо!!!
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    Mr.Value
      Mr.Value, 24.02.2020 17:40
    +1
    Я бы так не сказал. Опорников, что в Динамо, что в сборной хватает.
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    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 24.02.2020 17:40
    +1
    Я бы так не сказал. Опорников, что в Динамо, что в сборной хватает.
    Ссылка
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