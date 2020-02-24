Хавбек Колоса Смирный – Игрок тура в УПЛ

Лучшим игроком 19-го тура УПЛ был признан полузащитник «Колоса» Евгений Смирный.

В борьбе за это звание он опередил игроков «Динамо» Беньямина Вербича и Виталий Буяльского, а также Богдана Леднева из «Зари».

В 19-м туре Смирный оформил дубль в ворота «Александрии» и принес «Колосу» победу со счетом 2:1.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету 21-летнего Смирного 5 голов в 15 матчах УПЛ.