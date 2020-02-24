Хавбек Колоса Смирный – Игрок тура в УПЛ

Лучшим игроком 19-го тура УПЛ был признан полузащитник «Колоса» Евгений Смирный.
В борьбе за это звание он опередил игроков «Динамо» Беньямина Вербича и Виталий Буяльского, а также Богдана Леднева из «Зари».
В 19-м туре Смирный оформил дубль в ворота «Александрии» и принес «Колосу» победу со счетом 2:1.
Суммарно в нынешнем сезоне на счету 21-летнего Смирного 5 голов в 15 матчах УПЛ.
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Источник — УПЛ
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