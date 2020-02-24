МАТУЗАЛЕМ: «Яя Туре почти разрушил мою жизнь»

Футболист считает, что травма, нанесенная ивуарийцем, сломала ему всю карьеру

  • 24.02.2020 16:33
  • 3846 просмотров
  • 6 комментариев
МАТУЗАЛЕМ: «Яя Туре почти разрушил мою жизнь»
© Twitter. Матузалем

Бразильский экс-хавбек «Шахтера» вспомнил сентябрь 2007 года, когда он едва-едва перебрался в «Сарагосу» и впервые сыграл против «Барселоны» за новую команду на «Камп Ноу».

В том поединке хавбек «сине-гранатовых» Яя Туре, ранее также игравший в Украине, но за донецкий «Металлург», грубо пошел в стык против Матузалема, нанеся тому серьезную травму.

«Эта травма оказалась такой, которую я не смог преодолеть. Она нанесла мне непоправимый психологический ущерб. Я хотел добиться успеха в Испании и вы не представляете, насколько сильно было мое стремление. У Яя Туре не было необходимости играть против меня так жестко. Я знаю, что у него не было такой задачи, но он сфолил очень жестко, приведя меня в депрессию. Я провел около шести месяцев без игры в футбол. Это время было худшим моментом в моей жизни. У меня словно отрезали крылья. Я больше никогда не играл так хорошо, как прежде. Яя Туре почти разрушил мою жизнь», - рассказал Матузалем.

Отметим, что в том поединке «Барселона» разбила «Сарагосу» со счетом 4:1. В стане каталонцев дублем отличился Лионель Месси, а еще по голу провели Андрес Иньеста и Рафаэль Маркес. У «Сарагосы» забил лишь Альберто Сапатер.

Читайте также полную версию интервью на Sport.ua - МАТУЗАЛЕМ: «Очень переживал из-за президента Шахтера»

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 24.02.2020 18:02
    0
    Странно, почему никто не увидел в этом эпизоде "руку Ахметова"?
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 24.02.2020 17:38
    -2
    До речі ніхто не скаже що Туре фолив з явним наміром нанести травму.От якби він робив підкат в опорну ногу Маузалема,тоді це був би навмисний фол з наміром нанести травму. А так це просто випадок.Єросійська приказка "Бог шельму метит",так це явно про цей випадок. Як людина відноситься до долі,так і доля віднесеться до неї.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.02.2020 17:32
    -1
    Смотрел вью с Яя туре,ипать он по русски шпилит с учётом того что играл у нас 10 лет назад и так выучить за год язык
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 24.02.2020 17:09
    -1
    Вот так и не верь в карму! Это как история с носатым вратарем из Реала. Убегал как последняя девчонка из Челси чтоб получать КУБКИ, а в итоге получает между ног от месси.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.02.2020 17:03
    +2
    Был, кажется, первым по-настоящему качественным легионером у кротов.
    Ссылка
    Олег Петюк
    online
      Олег Петюк, 24.02.2020 16:58
    -3
    Мат.., ты вообще никогда не играл хорошо. Шлюха
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.02.2020 17:03
    +2
    Был, кажется, первым по-настоящему качественным легионером у кротов.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 24.02.2020 18:02
    0
    Странно, почему никто не увидел в этом эпизоде "руку Ахметова"?
    Ссылка
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