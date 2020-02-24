МАТУЗАЛЕМ: «Яя Туре почти разрушил мою жизнь»

Бразильский экс-хавбек «Шахтера» вспомнил сентябрь 2007 года, когда он едва-едва перебрался в «Сарагосу» и впервые сыграл против «Барселоны» за новую команду на «Камп Ноу».

В том поединке хавбек «сине-гранатовых» Яя Туре, ранее также игравший в Украине, но за донецкий «Металлург», грубо пошел в стык против Матузалема, нанеся тому серьезную травму.

«Эта травма оказалась такой, которую я не смог преодолеть. Она нанесла мне непоправимый психологический ущерб. Я хотел добиться успеха в Испании и вы не представляете, насколько сильно было мое стремление. У Яя Туре не было необходимости играть против меня так жестко. Я знаю, что у него не было такой задачи, но он сфолил очень жестко, приведя меня в депрессию. Я провел около шести месяцев без игры в футбол. Это время было худшим моментом в моей жизни. У меня словно отрезали крылья. Я больше никогда не играл так хорошо, как прежде. Яя Туре почти разрушил мою жизнь», - рассказал Матузалем.

Отметим, что в том поединке «Барселона» разбила «Сарагосу» со счетом 4:1. В стане каталонцев дублем отличился Лионель Месси, а еще по голу провели Андрес Иньеста и Рафаэль Маркес. У «Сарагосы» забил лишь Альберто Сапатер.

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