Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «У Александрии была серьезная кадровая проблема»

Эксперт определил ключевую причину сенсационной победы «Колоса»

  • 24.02.2020 16:10
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Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «У Александрии была серьезная кадровая проблема»
© Футбол 1/2. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал победу «Колоса» над «Александрией» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Заслуженная победа. Ключевую роль сыграл молодой футболист – 22-летний Кожушко, который вышел на замену и за счет своих невероятных скоростных качеств создал победный гол и сам мог забить. Это было правильное решение тренера. 

По Александрии – нет Ковальца, нет Мирошниченко, нет Лучкевича. Даже арифметически это минус 30% потенциала, а по влиянию на игру этих трех игроков, наверное, 50-60% игры Александрии. Одним словом, у Александрии была серьезная кадровая проблема, а у соперника было все хорошо и новички здорово сыграли», - сказал Метревели.

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Источник — Футбол 1/2/3

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