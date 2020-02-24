Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «У Александрии была серьезная кадровая проблема»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели прокомментировал победу «Колоса» над «Александрией» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.
«Заслуженная победа. Ключевую роль сыграл молодой футболист – 22-летний Кожушко, который вышел на замену и за счет своих невероятных скоростных качеств создал победный гол и сам мог забить. Это было правильное решение тренера.
По Александрии – нет Ковальца, нет Мирошниченко, нет Лучкевича. Даже арифметически это минус 30% потенциала, а по влиянию на игру этих трех игроков, наверное, 50-60% игры Александрии. Одним словом, у Александрии была серьезная кадровая проблема, а у соперника было все хорошо и новички здорово сыграли», - сказал Метревели.
Источник — Футбол 1/2/3
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