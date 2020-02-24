Виктор СКРИПНИК: «ВАР надо сделать для всех матчей»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился своим мнением по поводу введения ВАР в УПЛ:

«Если делать, то делать для всех, а не выборочные матчи. Это мое мнение.

Думаю, лучше сделать паузу, набраться или подсобирать денег, чтобы ВАР был на каждом матче УПЛ, чем мы имеем два матча в туре, когда могут быть встречи второй шестерки или за выживание, а на них нет ВАР».

В 19-м туре УПЛ «Заря» на выезде обыграла «Мариуполь» 2:1.