Виктор СКРИПНИК: «ВАР надо сделать для всех матчей»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился своим мнением по поводу введения ВАР в УПЛ:
«Если делать, то делать для всех, а не выборочные матчи. Это мое мнение.
Думаю, лучше сделать паузу, набраться или подсобирать денег, чтобы ВАР был на каждом матче УПЛ, чем мы имеем два матча в туре, когда могут быть встречи второй шестерки или за выживание, а на них нет ВАР».
В 19-м туре УПЛ «Заря» на выезде обыграла «Мариуполь» 2:1.
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Источник — ПРОФУТБОЛ
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