Атлетико – Вильярреал – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 25-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле уверенно обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1.
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Вильярреал
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Секейра (Атлетико Мадрид).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
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Источник — Sport.ua
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