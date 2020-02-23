Ла Лига. Взяв по три очка, Атлетико и Севилья поднялись в зону ЛЧ

23 февраля состоялись матчи 25-го тура испанской Ла Лиги. «Атлетико» сумел выиграть у «Вильярреала» (3:1) и поднялся в зону ЛЧ. Аналогично «Севилья» в важном матче разгромила «Хетафе» (3:0). Теперь клубы из Мадрида и Севильи делят третье место вслед за двумя грандами.
Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (55 очков) и «Реал» Мадрид (53), далее идут: «Атлетико» и «Севилья» (по 43), «Хетафе» (42), «Реал Сосьедад» (40), «Вильярреал» и «Валенсия» (по 38).
Ла Лига. 25-й тур
«Осасуна» – «Гранада» – 0:3
Голы: Мачис, 4, 28, Фулькье, 41
«Алавес» – «Атлетик» – 2:1
Голы: Лукас, 28 (пен), Эли, 90+1 – Рауль Гарсия, 17
«Вальядолид» – «Эспаньол» – 2:1
Голы: Рамирес, 77, Гвардиола Наварро, 83 – Эмбарба, 90+3 (пен.)
«Хетафе» – «Севилья» – 0:3
Голы: Окампос, 43, Фернанду Режес, 67, Кунде, 75.
«Атлетико» – «Вильярреал» – 3:1
Голы: Корреа, 40, Коке, 64, Жоау Феликс, 74 – Пако Алькасер, 16.
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.