25-й тур
Алавес
2:1
Атлетик
23.02.2020, FT

Ла Лига. Взяв по три очка, Атлетико и Севилья поднялись в зону ЛЧ

Теперь эти два клуба делят третье место вслед за двумя грандами Ла Лиги

  • 23.02.2020 23:51
  • 320 просмотров
  • 0 комментариев
Ла Лига. Взяв по три очка, Атлетико и Севилья поднялись в зону ЛЧ
© Twitter

23 февраля состоялись матчи 25-го тура испанской Ла Лиги. «Атлетико» сумел выиграть у «Вильярреала» (3:1) и поднялся в зону ЛЧ. Аналогично «Севилья» в важном матче разгромила «Хетафе» (3:0). Теперь клубы из Мадрида и Севильи делят третье место вслед за двумя грандами.

Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (55 очков) и «Реал» Мадрид (53), далее идут: «Атлетико» и «Севилья» (по 43), «Хетафе» (42), «Реал Сосьедад» (40), «Вильярреал» и «Валенсия» (по 38).

Ла Лига. 25-й тур

«Осасуна» – «Гранада» – 0:3

Голы: Мачис, 4, 28, Фулькье, 41

«Алавес» – «Атлетик» – 2:1

Голы: Лукас, 28 (пен), Эли, 90+1 – Рауль Гарсия, 17

«Вальядолид» – «Эспаньол» – 2:1

Голы: Рамирес, 77, Гвардиола Наварро, 83 – Эмбарба, 90+3 (пен.)

«Хетафе» – «Севилья» – 0:3

Голы: Окампос, 43, Фернанду Режес, 67, Кунде, 75.

«Атлетико» – «Вильярреал» – 3:1

Голы: Корреа, 40, Коке, 64, Жоау Феликс, 74 – Пако Алькасер, 16.

Турнирная таблица Ла Лиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности