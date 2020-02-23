Ла Лига. Взяв по три очка, Атлетико и Севилья поднялись в зону ЛЧ

23 февраля состоялись матчи 25-го тура испанской Ла Лиги. «Атлетико» сумел выиграть у «Вильярреала» (3:1) и поднялся в зону ЛЧ. Аналогично «Севилья» в важном матче разгромила «Хетафе» (3:0). Теперь клубы из Мадрида и Севильи делят третье место вслед за двумя грандами.

Турнирную таблицу возглавляют «Барселона» (55 очков) и «Реал» Мадрид (53), далее идут: «Атлетико» и «Севилья» (по 43), «Хетафе» (42), «Реал Сосьедад» (40), «Вильярреал» и «Валенсия» (по 38).

Ла Лига. 25-й тур

«Осасуна» – «Гранада» – 0:3

Голы: Мачис, 4, 28, Фулькье, 41

«Алавес» – «Атлетик» – 2:1

Голы: Лукас, 28 (пен), Эли, 90+1 – Рауль Гарсия, 17

«Вальядолид» – «Эспаньол» – 2:1

Голы: Рамирес, 77, Гвардиола Наварро, 83 – Эмбарба, 90+3 (пен.)

«Хетафе» – «Севилья» – 0:3

Голы: Окампос, 43, Фернанду Режес, 67, Кунде, 75.

«Атлетико» – «Вильярреал» – 3:1

Голы: Корреа, 40, Коке, 64, Жоау Феликс, 74 – Пако Алькасер, 16.

Турнирная таблица Ла Лиги