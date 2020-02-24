Александр ДЕНИСОВ: «Зимой Карпаты взорвали информационное пространство»

Зимой появилась информация о финансовых проблемах в «Карпатах». Из-за задолженностей по зарплате хозяева «зеленых львов» приняли решение передать клуб в собственность города. Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал скандальные перипетии вокруг «Карпат».

«В нынешнее межсезонье «бело-зеленые» взорвали информационное пространство заявлениями о создании народной команды, что подразумевало переход клуба в собственность города. Это значит, что собственники клуба Петр Дыминский и второй собственник, которым, со слов мэра города Андрея Садового, является Игорь Коломойский, должны передать клуб в собственность города, а взамен получить землю возле стадиона.

Сторона Дыминского изначально подтверждала готовность, стороны Коломойского в этом процессе не наблюдалось. Более того, сам Коломойский нигде не заявлял, что является собственником Карпат или имеет причастность к клубу. В итоге, непонятно, какая часть клуба передается, кем передается, что у Карпат на балансе. Все постепенно сошло на нет», - сказал Денисов.