Новак ДЖОКОВИЧ: «Спорт нуждается в Федерере»

Первая ракетка мира – о травме Роджера Федерера

  • 24.02.2020 15:21
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Новак ДЖОКОВИЧ: «Спорт нуждается в Федерере»
© ATP. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал травму Роджера Федерера, который сможет вернуться в игру только летом:

«Это стало для меня сюрпризом, если честно. Я знал, что он боролся с травмой на Australian Open 2020. Но никто не знал, что на самом деле это за травма и каков масштаб проблемы. Мне не нравится наблюдать, как кто-то проходит через операции.

Однажды это случалось и в моей карьере, и, надеюсь, это был последний раз. Я знаю, это влияет и психологически. Мне грустно, что Федерер проходит через подобное. Я надеюсь, скоро он вернется на корт. Это же Роджер, спорт нуждается в нем».

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Источник — Daily Express

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