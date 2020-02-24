ШЕВЧУК: «Видно, что в Анталье Ворскла хорошо затоптала набережную»

Специалист отметил физическую готовность команды Юрия Максимова

  • 24.02.2020 15:19
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ШЕВЧУК: «Видно, что в Анталье Ворскла хорошо затоптала набережную»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу киевского «Динамо» над полтавской «Ворсклой» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Две команды были очень хорошо подготовлены физически и я не увидел какую-то большую разницу. Ворскла не садилась глубоко, очень хорошо прессинговала. Вернулся Кулач, он цеплялся практически за все мячи. Видно, что на сборах в Анталье команда набережную затоптала хорошо. Это даст свои плоды в дальнейшем», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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