ШЕВЧУК: «Видно, что в Анталье Ворскла хорошо затоптала набережную»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу киевского «Динамо» над полтавской «Ворсклой» (2:1) в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги.

«Две команды были очень хорошо подготовлены физически и я не увидел какую-то большую разницу. Ворскла не садилась глубоко, очень хорошо прессинговала. Вернулся Кулач, он цеплялся практически за все мячи. Видно, что на сборах в Анталье команда набережную затоптала хорошо. Это даст свои плоды в дальнейшем», - сказал Шевчук.