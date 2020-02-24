Элина СВИТОЛИНА: «Не могу играть даже на своем среднем уровне»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свои неудачные результаты на старте нынешнего сезона:
«Не самый потрясающий старт сезона, но я старалась каждый день извлекать для себя что-то положительное, не фокусироваться на поражениях. Я бы сказала, что они стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле, даже для меня это было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, свою обычную игру, не могу играть даже на своем среднем уровне.
Это, определенно, расстраивает, потому что во время межсезонья я действительно тяжело работала и все еще продолжаю тяжело работать, чтобы совершенствовать свою игру. В любом случае, если фокусироваться только на негативе, то никаких улучшений не будет».
Ранее Свитолина встретилась с Арсеном Венгером.
Источник — Большой теннис Украины
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Она явно все эти годы шла не правильным путём. До Свитолиной у нас же в Украине каждая вторая девочка в топ 10 были! Правда?
Поражают такие эксперты диванные!
Да?
Если нет, то прекратите трепаться и фантазировать, как баба базарная.
За это вам не минус ставить надо, а по мужски ответить за оскорбление женщины!
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