Элина СВИТОЛИНА: «Не могу играть даже на своем среднем уровне»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свои неудачные результаты на старте нынешнего сезона:

«Не самый потрясающий старт сезона, но я старалась каждый день извлекать для себя что-то положительное, не фокусироваться на поражениях. Я бы сказала, что они стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле, даже для меня это было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, свою обычную игру, не могу играть даже на своем среднем уровне.

Это, определенно, расстраивает, потому что во время межсезонья я действительно тяжело работала и все еще продолжаю тяжело работать, чтобы совершенствовать свою игру. В любом случае, если фокусироваться только на негативе, то никаких улучшений не будет».

Ранее Свитолина встретилась с Арсеном Венгером.