Элина СВИТОЛИНА: «Не могу играть даже на своем среднем уровне»

Украинская теннисистка – о неудачном начале сезона

  • 24.02.2020 15:00
  • 3211 просмотров
  • 7 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Не могу играть даже на своем среднем уровне»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свои неудачные результаты на старте нынешнего сезона:

«Не самый потрясающий старт сезона, но я старалась каждый день извлекать для себя что-то положительное, не фокусироваться на поражениях. Я бы сказала, что они стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле, даже для меня это было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, свою обычную игру, не могу играть даже на своем среднем уровне.

Это, определенно, расстраивает, потому что во время межсезонья я действительно тяжело работала и все еще продолжаю тяжело работать, чтобы совершенствовать свою игру. В любом случае, если фокусироваться только на негативе, то никаких улучшений не будет».

Ранее Свитолина встретилась с Арсеном Венгером.

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Источник — Большой теннис Украины

(12 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 24.02.2020 16:03
    -1
    Semiramida, 24.02.2020 15:57
    Правильно написал, согласна. Если личная жизнь на первом месте, то тогда надо заканчивать с теннисом и заводить семью, растить детей. Долго сидеть на двух стульях мало кому удавалось...
    Действительно, куда там 5 й ракетке мира до ваших глубоких размышлений!
    Она явно все эти годы шла не правильным путём. До Свитолиной у нас же в Украине каждая вторая девочка в топ 10 были! Правда?
    Поражают такие эксперты диванные!
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    Semiramida
    online
      Semiramida, 24.02.2020 15:57
    +1
    Ярослав Скориков, 24.02.2020 15:19
    Будут минусовать, но напишу! По ходу не теми тренировками в межсезонье занималась Элина! Тяжело работать с Монфисом в постели, а потоп по тусах и фотоссесиях шастать, это не тренировки, это житуха в свое удовольствие! А когда тенис в профессиональной спортсменки на втором, а то и третьем плане, то и падение на лицо! Но это Твоя жизнь Эля, но задуматься стоит, так ли важно ставить близость мужского тела и вспышки фото на кон спортивной карьеры!
    Правильно написал, согласна. Если личная жизнь на первом месте, то тогда надо заканчивать с теннисом и заводить семью, растить детей. Долго сидеть на двух стульях мало кому удавалось...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.02.2020 15:56
    -1
    Ярослав Скориков, 24.02.2020 15:19
    Будут минусовать, но напишу! По ходу не теми тренировками в межсезонье занималась Элина! Тяжело работать с Монфисом в постели, а потоп по тусах и фотоссесиях шастать, это не тренировки, это житуха в свое удовольствие! А когда тенис в профессиональной спортсменки на втором, а то и третьем плане, то и падение на лицо! Но это Твоя жизнь Эля, но задуматься стоит, так ли важно ставить близость мужского тела и вспышки фото на кон спортивной карьеры!
    Я так понимаю,вы присутствовали и присутствуете в тренировочном процессе Элины?
    Да?
    Если нет, то прекратите трепаться и фантазировать, как баба базарная.
    За это вам не минус ставить надо, а по мужски ответить за оскорбление женщины!
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    Александр Науменко
      Александр Науменко, 24.02.2020 15:47
    0
    pass19, 24.02.2020 15:33
    Очередной знаток, с кем спать, как cpaть и т.д.))
    Звичайна чоловіча заздрість.
    Ссылка
    pass19
    online
    pass19, 24.02.2020 15:33
    +6
    Ярослав Скориков, 24.02.2020 15:19
    Будут минусовать, но напишу! По ходу не теми тренировками в межсезонье занималась Элина! Тяжело работать с Монфисом в постели, а потоп по тусах и фотоссесиях шастать, это не тренировки, это житуха в свое удовольствие! А когда тенис в профессиональной спортсменки на втором, а то и третьем плане, то и падение на лицо! Но это Твоя жизнь Эля, но задуматься стоит, так ли важно ставить близость мужского тела и вспышки фото на кон спортивной карьеры!
    Очередной знаток, с кем спать, как cpaть и т.д.))
    Ссылка
    mykola
    online
    mykola, 24.02.2020 15:30
    0
    Ярослав Скориков, 24.02.2020 15:19
    Будут минусовать, но напишу! По ходу не теми тренировками в межсезонье занималась Элина! Тяжело работать с Монфисом в постели, а потоп по тусах и фотоссесиях шастать, это не тренировки, это житуха в свое удовольствие! А когда тенис в профессиональной спортсменки на втором, а то и третьем плане, то и падение на лицо! Но это Твоя жизнь Эля, но задуматься стоит, так ли важно ставить близость мужского тела и вспышки фото на кон спортивной карьеры!
    Вірно підмічено, зловживає вона цим. Але, якщо вона дійсно важко працювала, то результат буде. Сьогодня буде видно...
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 24.02.2020 15:19
    -2
    Будут минусовать, но напишу! По ходу не теми тренировками в межсезонье занималась Элина! Тяжело работать с Монфисом в постели, а потоп по тусах и фотоссесиях шастать, это не тренировки, это житуха в свое удовольствие! А когда тенис в профессиональной спортсменки на втором, а то и третьем плане, то и падение на лицо! Но это Твоя жизнь Эля, но задуматься стоит, так ли важно ставить близость мужского тела и вспышки фото на кон спортивной карьеры!
    Ссылка
    pass19
    online
    pass19, 24.02.2020 15:33
    +6
    Ярослав Скориков, 24.02.2020 15:19
    Будут минусовать, но напишу! По ходу не теми тренировками в межсезонье занималась Элина! Тяжело работать с Монфисом в постели, а потоп по тусах и фотоссесиях шастать, это не тренировки, это житуха в свое удовольствие! А когда тенис в профессиональной спортсменки на втором, а то и третьем плане, то и падение на лицо! Но это Твоя жизнь Эля, но задуматься стоит, так ли важно ставить близость мужского тела и вспышки фото на кон спортивной карьеры!
    Очередной знаток, с кем спать, как cpaть и т.д.))
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 24.02.2020 15:57
    +1
    Ярослав Скориков, 24.02.2020 15:19
    Будут минусовать, но напишу! По ходу не теми тренировками в межсезонье занималась Элина! Тяжело работать с Монфисом в постели, а потоп по тусах и фотоссесиях шастать, это не тренировки, это житуха в свое удовольствие! А когда тенис в профессиональной спортсменки на втором, а то и третьем плане, то и падение на лицо! Но это Твоя жизнь Эля, но задуматься стоит, так ли важно ставить близость мужского тела и вспышки фото на кон спортивной карьеры!
    Правильно написал, согласна. Если личная жизнь на первом месте, то тогда надо заканчивать с теннисом и заводить семью, растить детей. Долго сидеть на двух стульях мало кому удавалось...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 24.02.2020 15:47
    0
    pass19, 24.02.2020 15:33
    Очередной знаток, с кем спать, как cpaть и т.д.))
    Звичайна чоловіча заздрість.
    Ссылка
    mykola
    online
    mykola, 24.02.2020 15:30
    0
    Ярослав Скориков, 24.02.2020 15:19
    Будут минусовать, но напишу! По ходу не теми тренировками в межсезонье занималась Элина! Тяжело работать с Монфисом в постели, а потоп по тусах и фотоссесиях шастать, это не тренировки, это житуха в свое удовольствие! А когда тенис в профессиональной спортсменки на втором, а то и третьем плане, то и падение на лицо! Но это Твоя жизнь Эля, но задуматься стоит, так ли важно ставить близость мужского тела и вспышки фото на кон спортивной карьеры!
    Вірно підмічено, зловживає вона цим. Але, якщо вона дійсно важко працювала, то результат буде. Сьогодня буде видно...
    Ссылка
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