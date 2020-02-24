ФОТО. Свитолина встретилась с легендарным тренером Арсенала

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Людмила и Надежда Киченок побывали на гала-вечеринке, посвященной старту турнира серии Премьер 5 в Дохе.
Элина в своем инстаграме поделилась совместной фотографией с легендарным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
Отметим, что Ястремская и Свитолина сыграют первые матчи на турнире в понедельник, сестры Киченок уже стартовали с победы в парном разряде.
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Источник — Sport.ua
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