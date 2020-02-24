ФОТО. Свитолина встретилась с легендарным тренером Арсенала

Украинка побывала на вечеринке игроков в Дохе, где познакомилась с Арсеном Венгером

  • 24.02.2020 10:43
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ФОТО. Свитолина встретилась с легендарным тренером Арсенала
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Людмила и Надежда Киченок побывали на гала-вечеринке, посвященной старту турнира серии Премьер 5 в Дохе.

Элина в своем инстаграме поделилась совместной фотографией с легендарным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

Отметим, что Ястремская и Свитолина сыграют первые матчи на турнире в понедельник, сестры Киченок уже стартовали с победы в парном разряде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gala dinner in great company 😌⚽️ @qatartennis

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Lyudmyla Kichenok (@lyuda_kichenok)

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Источник — Sport.ua

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