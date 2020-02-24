ФОТО. Свитолина встретилась с легендарным тренером Арсенала

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Людмила и Надежда Киченок побывали на гала-вечеринке, посвященной старту турнира серии Премьер 5 в Дохе.

Элина в своем инстаграме поделилась совместной фотографией с легендарным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

Отметим, что Ястремская и Свитолина сыграют первые матчи на турнире в понедельник, сестры Киченок уже стартовали с победы в парном разряде.