Луиш КАШТРУ: «Матч с Бенфикой не будет самым важным»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о том, как его команда будет готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики», который состоится в четверг, 27 февраля:

«Матч в четверг будет не самым важным. Важны все матчи. Мы стараемся выигрывать всегда. Берем на себя ответственность. Подойдем к матчу с «Бенфикой» с большой ответственностью».

Напомним, первый матч в Харькове «Шахтер» выиграл 2:1.

Вчера «Шахтер» в 19-м туре УПЛ обыграл «Десну» 1:0.