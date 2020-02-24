Луиш КАШТРУ: «Матч с Бенфикой не будет самым важным»

Наставник «Шахтера» - об ответном матче против «Бенфики»

  • 24.02.2020 14:45
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Луиш КАШТРУ: «Матч с Бенфикой не будет самым важным»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о том, как его команда будет готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики», который состоится в четверг, 27 февраля:

«Матч в четверг будет не самым важным. Важны все матчи. Мы стараемся выигрывать всегда. Берем на себя ответственность. Подойдем к матчу с «Бенфикой» с большой ответственностью».

Напомним, первый матч в Харькове «Шахтер» выиграл 2:1.

Вчера «Шахтер» в 19-м туре УПЛ обыграл «Десну» 1:0.

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Источник — ТК Футбол

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