Луиш КАШТРУ: «Матч с Бенфикой не будет самым важным»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о том, как его команда будет готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики», который состоится в четверг, 27 февраля:
«Матч в четверг будет не самым важным. Важны все матчи. Мы стараемся выигрывать всегда. Берем на себя ответственность. Подойдем к матчу с «Бенфикой» с большой ответственностью».
Напомним, первый матч в Харькове «Шахтер» выиграл 2:1.
Вчера «Шахтер» в 19-м туре УПЛ обыграл «Десну» 1:0.
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Источник — ТК Футбол
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