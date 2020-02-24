Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Каштру проделал колоссальную работу»

В прошлый четверг «Шахтер» одолел дома «Бенфику» (2:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы. Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели высказал свое мнение о победе дончан над португальским соперником.

«Состав, на самом деле, реально основной. Выбраны самые опытные футболисты, которые сыграли большое количество матчей в Лиге чемпионов, поэтому он отдал предпочтение тем, кто более готов физически и технически. Поэтому, мы видим, что не было молодых. Ни Тете, ни Маркоса Антонио, ни других игроков. Каштру отдал предпочтение проверенным бойцам. Тренерский штаб на сборах видел, кто максимально готов к этой игре.

Что касается итогов первой игры, однозначно, Каштру удалось подготовить команду в сложный период. Он показал, что у него есть серьезные качества. Была проделана серьезная аналитическая работа штаба, ведь у команды абсолютно поменялся стиль игры. Мы уже прекрасно понимаем, что стиль команды в современном футболе определяет не игра с мячом, а игра без мяча.

И вот здесь Шахтер, там, где имел самые большие слабости по итогам прошлого сезона, как раз преодолел эти проблемы. Ультракомпактная оборона – раз, метров 25 от последнего до первого игрока, контрпрессинг и высокий прессинг – два. Каштру проделал колоссальную работу», - сказал Метревели.

Ответная игра на лиссабонском стадионе «Да Луш» состоится 27 февраля.