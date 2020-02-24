Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Каштру проделал колоссальную работу»

В прошлый четверг «Шахтер» одолел дома «Бенфику» (2:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы. Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели высказал свое мнение о победе дончан над португальским соперником.
«Состав, на самом деле, реально основной. Выбраны самые опытные футболисты, которые сыграли большое количество матчей в Лиге чемпионов, поэтому он отдал предпочтение тем, кто более готов физически и технически. Поэтому, мы видим, что не было молодых. Ни Тете, ни Маркоса Антонио, ни других игроков. Каштру отдал предпочтение проверенным бойцам. Тренерский штаб на сборах видел, кто максимально готов к этой игре.
Что касается итогов первой игры, однозначно, Каштру удалось подготовить команду в сложный период. Он показал, что у него есть серьезные качества. Была проделана серьезная аналитическая работа штаба, ведь у команды абсолютно поменялся стиль игры. Мы уже прекрасно понимаем, что стиль команды в современном футболе определяет не игра с мячом, а игра без мяча.
И вот здесь Шахтер, там, где имел самые большие слабости по итогам прошлого сезона, как раз преодолел эти проблемы. Ультракомпактная оборона – раз, метров 25 от последнего до первого игрока, контрпрессинг и высокий прессинг – два. Каштру проделал колоссальную работу», - сказал Метревели.
Ответная игра на лиссабонском стадионе «Да Луш» состоится 27 февраля.
Источник — Футбол 1/2/3
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На фоне этой Бенфике, действительно Шахтер выглядил интересно качественно, но что если бы на этом этапе был Гетафе, Базель или Байер.
Шахтеру реально пройти Бенфику - 100%, но судить уровень Шахтера в данный момент не правильо, нужно смотреть игру с командами у которых на данный момент нет спада.
На фоне этой Бенфике, действительно Шахтер выглядил интересно качественно, но что если бы на этом этапе был Гетафе, Базель или Байер.
Шахтеру реально пройти Бенфику - 100%, но судить уровень Шахтера в данный момент не правильо, нужно смотреть игру с командами у которых на данный момент нет спада.
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