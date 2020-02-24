Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Каштру проделал колоссальную работу»

Специалист – о победе «Шахтера» над «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

  • 24.02.2020 14:38
  • 876 просмотров
  • 2 комментария
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Каштру проделал колоссальную работу»
© footballua.tv. Михаил Метревели

В прошлый четверг «Шахтер» одолел дома «Бенфику» (2:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы. Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели высказал свое мнение о победе дончан над португальским соперником.

«Состав, на самом деле, реально основной. Выбраны самые опытные футболисты, которые сыграли большое количество матчей в Лиге чемпионов, поэтому он отдал предпочтение тем, кто более готов физически и технически. Поэтому, мы видим, что не было молодых. Ни Тете, ни Маркоса Антонио, ни других игроков. Каштру отдал предпочтение проверенным бойцам. Тренерский штаб на сборах видел, кто максимально готов к этой игре.

Что касается итогов первой игры, однозначно, Каштру удалось подготовить команду в сложный период. Он показал, что у него есть серьезные качества. Была проделана серьезная аналитическая работа штаба, ведь у команды абсолютно поменялся стиль игры. Мы уже прекрасно понимаем, что стиль команды в современном футболе определяет не игра с мячом, а игра без мяча.

И вот здесь Шахтер, там, где имел самые большие слабости по итогам прошлого сезона, как раз преодолел эти проблемы. Ультракомпактная оборона – раз, метров 25 от последнего до первого игрока, контрпрессинг и высокий прессинг – два. Каштру проделал колоссальную работу», - сказал Метревели.

Ответная игра на лиссабонском стадионе «Да Луш» состоится 27 февраля.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 15:02
    -1
    После вылета через неделю - "Каштру физрук". Спесиалистры
    Ссылка
    Tagyler
    online
      Tagyler, 24.02.2020 14:50
    +1
    К сожалению слова противоречивы - "Ультракомпактная оборона – раз, метров 25 от последнего до первого игрока, контрпрессинг и высокий прессинг – два."
    На фоне этой Бенфике, действительно Шахтер выглядил интересно качественно, но что если бы на этом этапе был Гетафе, Базель или Байер.
    Шахтеру реально пройти Бенфику - 100%, но судить уровень Шахтера в данный момент не правильо, нужно смотреть игру с командами у которых на данный момент нет спада.
    Ссылка
    Tagyler
    online
      Tagyler, 24.02.2020 14:50
    +1
    К сожалению слова противоречивы - "Ультракомпактная оборона – раз, метров 25 от последнего до первого игрока, контрпрессинг и высокий прессинг – два."
    На фоне этой Бенфике, действительно Шахтер выглядил интересно качественно, но что если бы на этом этапе был Гетафе, Базель или Байер.
    Шахтеру реально пройти Бенфику - 100%, но судить уровень Шахтера в данный момент не правильо, нужно смотреть игру с командами у которых на данный момент нет спада.
    Ссылка
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