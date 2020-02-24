Роберто МАРТИНЕС: «Азар выбыл минимум на три месяца»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал очередную травму полузащитника «Реала» Эдена Азара:

«Мы прекрасно общаемся с медицинским отделом «Реала» и беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с «Манчестер Сити».

Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле».

Напомним, Азар получил травму в матче 25-го тура Ла Лиги против «Леванте» (0:1). У бельгийца трещина в правой ноге.