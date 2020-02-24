Роберто МАРТИНЕС: «Азар выбыл минимум на три месяца»

Наставник сборной Бельгии – об очередной травме хавбека «Реала»

  • 24.02.2020 14:30
  • 814 просмотров
  • 0 комментариев
Роберто МАРТИНЕС: «Азар выбыл минимум на три месяца»
© ФК Реал Мадрид. Эден Азар

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал очередную травму полузащитника «Реала» Эдена Азара:

«Мы прекрасно общаемся с медицинским отделом «Реала» и беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с «Манчестер Сити».

Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле».

Напомним, Азар получил травму в матче 25-го тура Ла Лиги против «Леванте» (0:1). У бельгийца трещина в правой ноге.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.es

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности