ФОТО. Ужасный сезон для Азара

С июля минувшего года полузащитник «Реала» пропустил 20 матчей из-за травм

  • 24.02.2020 13:42
  • 2781 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Ужасный сезон для Азара
© ФК Реал Мадрид. Эден Азар

29-летний бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар проводит крайне неудачный сезон.

С июля 2019-го года футболист «Реала» из-за травм пропустил 20 матчей. Столько же матчей из-за повреждений он пропустил за минувшие семь лет.

В текущем сезоне Азар, который перешел в «Реал» минувшим летом из лондонского «Челси», провел за «сливочных» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал пять результативных передач.

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Источник — Transfermarkt

(5 голосов)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 24.02.2020 14:05
    -1
    Азар у "Челсі" був зіркою а в "Реалі" він гравець "лавки запасних". Це його особистий вибір а "Челсі" своєчасно і вдало його продав.
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    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 13:46
    0
    Сарри выжал все соки из бедняги. 80 матчей сыграл за прошлый сезон.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.02.2020 13:46
    0
    Сарри выжал все соки из бедняги. 80 матчей сыграл за прошлый сезон.
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