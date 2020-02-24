ФОТО. Ужасный сезон для Азара

29-летний бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар проводит крайне неудачный сезон.
С июля 2019-го года футболист «Реала» из-за травм пропустил 20 матчей. Столько же матчей из-за повреждений он пропустил за минувшие семь лет.
В текущем сезоне Азар, который перешел в «Реал» минувшим летом из лондонского «Челси», провел за «сливочных» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал пять результативных передач.
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Источник — Transfermarkt
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