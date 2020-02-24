В матче с Десной Марлос отметил два голевых юбилея

Марлос, в третий раз в карьере расписавшись в воротах «Десны» (1:0), довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 60. Среди участников ЧУ-2019/20 больше мячей в УПЛ забил только Жуниор Мораес - 91.
51 раз Марлос отличился за «Шахтер», 9 - за «Металлист». Чаще других он поражал ворота «Ворсклы» - 9 голов, «Олимпика» - 7 и «Мариуполя» - 5. А всего заставил вынимать «круглого» из сетки голкиперов 22-х клубов элитного дивизиона.
Между тем в матче с «Десной» Марлос покорил и еще один бомбардирский рубеж, забив 65-й мяч за горняков во всех турнирах (ЧУ - 51, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 9). К слову, его гол оказался к тому же 150-м для хозяев в нынешнем сезоне.
Юбилейные голы Марлоса в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Клуб Марлоса
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
01.04.2012
|
Металлист
|
Кривбасс (д)
|
74’ (1:1)
|
1:1
|
10-й
|
30.11.2014
|
Шахтер
|
Металлург З (г)
|
56’ (1:0)
|
1:0
|
20-й
|
17.04.2016
|
Шахтер
|
Олимпик (д)
|
84’ (2:0)
|
3:0
|
30-й
|
13.10.2017
|
Шахтер
|
Ворскла (д)
|
21’ (1:0)
|
3:2
|
40-й
|
21.04.2018
|
Шахтер
|
Ворскла (д)
|
47’ (2:0)
|
4:2
|
50-й
|
25.02.2019
|
Шахтер
|
Александрия (д)
|
14’ (1:0)
|
2:0
|
60-й
|
23.02.2020
|
Шахтер
|
Десна (д)
|
90+5’ (1:0)
|
1:0
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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