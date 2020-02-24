В матче с Десной Марлос отметил два голевых юбилея

Марлос, в третий раз в карьере расписавшись в воротах «Десны» (1:0), довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 60. Среди участников ЧУ-2019/20 больше мячей в УПЛ забил только Жуниор Мораес - 91.

51 раз Марлос отличился за «Шахтер», 9 - за «Металлист». Чаще других он поражал ворота «Ворсклы» - 9 голов, «Олимпика» - 7 и «Мариуполя» - 5. А всего заставил вынимать «круглого» из сетки голкиперов 22-х клубов элитного дивизиона.

Между тем в матче с «Десной» Марлос покорил и еще один бомбардирский рубеж, забив 65-й мяч за горняков во всех турнирах (ЧУ - 51, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 9). К слову, его гол оказался к тому же 150-м для хозяев в нынешнем сезоне.

Юбилейные голы Марлоса в чемпионатах Украины

Гол Дата Клуб Марлоса Соперник Минута Счет 1-й 01.04.2012 Металлист Кривбасс (д) 74’ (1:1) 1:1 10-й 30.11.2014 Шахтер Металлург З (г) 56’ (1:0) 1:0 20-й 17.04.2016 Шахтер Олимпик (д) 84’ (2:0) 3:0 30-й 13.10.2017 Шахтер Ворскла (д) 21’ (1:0) 3:2 40-й 21.04.2018 Шахтер Ворскла (д) 47’ (2:0) 4:2 50-й 25.02.2019 Шахтер Александрия (д) 14’ (1:0) 2:0 60-й 23.02.2020 Шахтер Десна (д) 90+5’ (1:0) 1:0

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ