В матче с Десной Марлос отметил два голевых юбилея

31-летний полузащитник национальной сборной забил 60-й мяч в УПЛ и 65-й - за «Шахтер»

  • 24.02.2020 14:09
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  • 1 комментарий
В матче с Десной Марлос отметил два голевых юбилея
© ФК Шахтер

Марлос, в третий раз в карьере расписавшись в воротах «Десны» (1:0), довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 60. Среди участников ЧУ-2019/20 больше мячей в УПЛ забил только Жуниор Мораес - 91.

51 раз Марлос отличился за «Шахтер», 9 - за «Металлист». Чаще других он поражал ворота «Ворсклы» - 9 голов, «Олимпика» - 7 и «Мариуполя» - 5. А всего заставил вынимать «круглого» из сетки голкиперов 22-х клубов элитного дивизиона.

Между тем в матче с «Десной» Марлос покорил и еще один бомбардирский рубеж, забив 65-й мяч за горняков во всех турнирах (ЧУ - 51, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 9). К слову, его гол оказался к тому же 150-м для хозяев в нынешнем сезоне.

Юбилейные голы Марлоса в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Клуб Марлоса

Соперник

Минута

Счет

1-й

01.04.2012

Металлист

Кривбасс (д)

74’ (1:1)

1:1

10-й

30.11.2014

Шахтер

Металлург З (г)

56’ (1:0)

1:0

20-й

17.04.2016

Шахтер

Олимпик (д)

84’ (2:0)

3:0

30-й

13.10.2017

Шахтер

Ворскла (д)

21’ (1:0)

3:2

40-й

21.04.2018

Шахтер

Ворскла (д)

47’ (2:0)

4:2

50-й

25.02.2019

Шахтер

Александрия (д)

14’ (1:0)

2:0

60-й

23.02.2020

Шахтер

Десна (д)

90+5’ (1:0)

1:0

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 24.02.2020 14:14
    0
    Не зря прячут отмененный гол в ворота Шахтера в этом матче. Но найти можно.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 24.02.2020 14:14
    0
    Не зря прячут отмененный гол в ворота Шахтера в этом матче. Но найти можно.
    Ссылка
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