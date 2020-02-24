МАРЧЕНКО: «Мы всю неделю боролись за очки, правила нужно менять»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал отмену финала на челленджере в Италии.

«Правила написаны и в этой ситуации уже ничего не изменится. Но ATP отвечает за свои правила, так что они могут быть изменены в будущем. Вот почему я спрашиваю, справедливо ли это. Разница в очках огромна – 48 против 80, и мы всю неделю боролись, чтобы иметь возможность играть за них.

Что касается призовых, то я не согласен с мнение тех, кто требует компенсации. У турнира не было финала, так что мы не можем просто взять и возложить на организаторов все финансовые потери», – написал Марченко в твиттере.

Напомним, в решающем матче в Бергамо украинец должен был встретиться с французом Энцо Коко. Однако власти Италии ввели запрет на проведение спортивных мероприятий в рамках мер безопасности из-за распространения коронавируса в этом регионе.

Отметим, что оба теннисиста получили очки и призовые только за выход в финал.