МАРЧЕНКО: «Мы всю неделю боролись за очки, правила нужно менять»

Украинский теннисист считает, что ATP нужно подробно разобрать случившуюся ситуацию

  • 24.02.2020 13:48
  • 1074 просмотра
  • 1 комментарий
МАРЧЕНКО: «Мы всю неделю боролись за очки, правила нужно менять»
© ZUMA press. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал отмену финала на челленджере в Италии.

«Правила написаны и в этой ситуации уже ничего не изменится. Но ATP отвечает за свои правила, так что они могут быть изменены в будущем. Вот почему я спрашиваю, справедливо ли это. Разница в очках огромна – 48 против 80, и мы всю неделю боролись, чтобы иметь возможность играть за них.

Что касается призовых, то я не согласен с мнение тех, кто требует компенсации. У турнира не было финала, так что мы не можем просто взять и возложить на организаторов все финансовые потери», – написал Марченко в твиттере.

Напомним, в решающем матче в Бергамо украинец должен был встретиться с французом Энцо Коко. Однако власти Италии ввели запрет на проведение спортивных мероприятий в рамках мер безопасности из-за распространения коронавируса в этом регионе.

Отметим, что оба теннисиста получили очки и призовые только за выход в финал.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Bomaxi
      Bomaxi, 24.02.2020 14:24
    0
    Так можна просто зробити 80+48=128/2=64, дати обом по 64 очки і було чесно
    Ссылка
    Bomaxi
      Bomaxi, 24.02.2020 14:24
    0
    Так можна просто зробити 80+48=128/2=64, дати обом по 64 очки і було чесно
    Ссылка
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